Coronavirus, primo ministro Francia: Confinamento si prolungherà

di lcl

Milano, 7 apr. (LaPresse) - Il primo ministro francese Édouard Philippe ha annunciato in Parlamento che il confinamento verrà prolungato. Lo riporta il quotidiano francese 'Le Figaro'. Philippe ha definito infatti "prematuro" parlare di un allentamento delle misure restrittive imposte per frenare il contagio. La quarantena è prevista fino al 15 aprile. "Oggi l'imperativo è garantire che il contenimento funzioni, che il virus circoli abbastanza lentamente in modo che il numero di casi gravi non superi la capacità complessiva del nostro sistema ospedaliero", ha continuato il capo del governo. "Oggi è il tempo del contenimento e il contenimento durerà. E' difficile sopportare - le misure - per molti francesi, ne sono pienamente consapevole ma è essenziale", ha concluso il primo ministro.

