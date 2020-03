Coronavirus, primo decesso in California: 11 morti negli Usa

di lcl

Milano, 4 mar. (LaPresse) - E' stato registrato il primo decesso per coronavirus in California. Lo ha reso noto la Cnn. Si tratterebbe di un paziente anziano con patologie pregresse che sarebbe stato infettato durante una crociera dall'11 al 21 febbraio tra San Francisco e il Messico. E' salito dunque a 11 il bilancio dei morti per coronavirus negli Stati Uniti.

