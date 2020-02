Coronavirus, primo caso in Olanda: era stato in Lombardia

di lcl

Milano, 27 feb. (LaPresse) - Primo caso di coronavirus in Olanda. Lo ha riferito l'Istituto nazionale olandese per la salute pubblica e l'ambiente sul suo sito. Si tratta di un uomo di 56 anni attualmente isolato nell'ospedale Elisabeth-TweeSteden di Tilburg. Di recente era stato in Lombardia.

