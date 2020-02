Coronavirus, primo caso in Israele: è passeggera rimpatriata da Diamond Princess

di scp

Gerusalemme, 21 feb. (LaPresse/AP) - Uno degli 11 israeliani che sono stati rimpatriati nella notte dopo la quarantena sulla nave da crociera Diamond Princess, attraccata a Yokohama, in Giappone, è risultato positivo al coronavirus. Si tratta del primo caso riportato in Israele, ha detto il ministero della Salute; è una donna, secondo The Times of Israel. Altri quattro israeliani sono stati ricoverati in ospedale in Giappone dopo essere risultati positivi. I passeggeri israeliani della nave inizialmente erano tutti risultati negativi.

