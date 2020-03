Coronavirus, primo caso in Argentina: è rientrato da Spagna e Italia

di scp

Milano, 3 mar. (LaPresse) - Primo caso di coronavirus in Argentina: si tratta di un uomo, ricoverato a Buenos Aires, che recentemente è stato in viaggio in Italia e Spagna. È tornato a Buenos Aires domenica scorsa, con un volo diretto da Roma. Lo riferisce il quotidiano Clarin.

