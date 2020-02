Coronavirus, primo caso a Madrid: è giovane stato in nord Italia

di mrc/vln

Milano, 26 feb. (LaPresse) - Primo caso di coronavirus confermato a Madrid. Si tratta di un ragazzo di 24 anni che ha viaggiato in nord Italia. Lo riportano i media spagnoli. Il giovane, risultato positivo al test per il virus, è stato portato all'ospedale Carlos III, dove si trova un'unità di isolamento specializzata. In tutto, sono 7 i casi confermati in Spagna e relazionabili al focolaio italiano.

