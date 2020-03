Coronavirus, primi due casi in Portogallo: uno era stato in Nord Italia

di scp

Milano, 2 mar. (LaPresse) - Due casi di coronavirus sono stati registrati in Portogallo. Si tratta dei primi e uno dei due era stato in vacanza in Nord Italia. Lo riporta l'emittente televisiva portoghese Sic.

