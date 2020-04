Coronavirus, premier Nuova Zelanda annuncia: Eliminato Covid-19

di vln

Torino, 27 apr. (LaPresse) - La Nuova Zelanda ha "eliminato" il coronavirus. Durante una conferenza stampa la premier Jacinda Ardern ha annunciato che il Covid-19 è stato "attualmente" eliminato, ma che il paese deve rimanere vigile perché non sono esclusi nuovi casi.

"L'eliminazione significa che potremmo raggiungere lo 'zero' dei contagi, ma potremmo anche ricominciare con un piccolo numero di casi - ha spiegato la premier citata dalla Cnn - ciò non significa che abbiamo fallito".

Il Paese ha annunciato l'allentamento delle restrizioni dal 'livello quattro' al 'livello tre', dato l'abbassamento del numero di contagi: 4 'casi probabili' e un nuovo decesso, come precisato da Ashley Bloomfield, direttore generale della sanità. Questo numero, ha precisato "ci conferma che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di eliminazione, il che non significava 'zero casi' ma che sappiamo da dove provengono i nostri contagi".

