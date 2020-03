Coronavirus, positivi Tom Hanks e la moglie Rita Wilson

di lcl

New York (Usa), 12 mar. (LaPresse/AP) - Il noto attore di Hollywood Tom Hanks ha dichiarato che sia lui che la moglie, Rita Wilson, sono risultati positivi al coronavirus. Entrambi si trovavano in Australia quando hanno cominciato a manifestare i primi sintomi.

Hanks ha dichiarato che rimarranno in isolamento "per tutto il tempo necessario per la salute e la sicurezza pubblica".

