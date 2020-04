Coronavirus, positivi almeno 343 homeless a New York City: 20 i morti

di lcl

Milano, 11 apr. (LaPresse) - Almeno 343 homeless sono risultati positivi al Covid-19 a New York City. Lo ha riferito un funzionario della città in conferenza stampa con il sindaco Bill de Blasio. Lo riporta la Cnn. Circa 20 di loro sono morti, 37 sono stati dimessi dagli ospedali, 139 sono in isolamento all'interno del sistema di accoglienza, 81 sono ricoverati e 35 sono in isolamento con le loro famiglie, ha aggiunto il funzionario.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata