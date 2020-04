Coronavirus, Pompeo: Da Trump solido pacchetto di aiuti a Italia

di lcl

Milano, 11 apr. (LaPresse) - "L'Italia, uno dei nostri più stretti alleati e amici, è in prima linea nella lotta contro il Covid-19, lodiamo la sua trasparenza e i suoi sforzi eroici nella lotta contro la pandemia". Così il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha commentato il memorandum firmato da Trump sugli aiuti all'Italia. "Gli effetti della pandemia in Italia sono stati particolarmente devastanti", ha sottolineato Pompeo e "in risposta a questo bilancio senza precedenti, il presidente Trump ha autorizzato un solido pacchetto di assistenza per il Paese". Il segretario ha poi sottolineato che verranno incoraggiate "le donazioni dal settore privato degli Stati Uniti".

