Coronavirus, Politico: Trump pensa a uno 'zar' per gestire emergenza

di lcl

Milano, 26 feb. (LaPresse) - La Casa Bianca starebbe valutanto di nominare uno 'zar' per coordinare la risposta alla diffusione del coronavirus. Lo riferisce il giornale online 'Politico'. La decisione rispecchierebbe quella presa dall'amministrazione Obama allo scoppio dell'Ebola nel 2014, quando nominò Ron Klain, ex consigliere del vicepresidente Joe Biden, per coordinare gli sforzi a livello nazionale per combattere l'epidemia.

