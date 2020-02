Coronavirus, Politburo cinese cauto: Non ancora a punto di svolta epidemia

di scp

Pechino (Cina), 21 feb. (LaPresse/AP) - "Il punto di svolta nello sviluppo dell'epidemia in tutto il paese non è ancora arrivato". Lo ha detto il Politburo in una riunione guidata dal presidente Xi Jinping e riportata dall'emittente statale Cctv, mostrando cautela e affermando che la situazione nella provincia di Hubei e nella sua capitale, Wuhan, rimane grave. L'organismo di 25 membri ha affermato che l'epidemia è stata "contenuta in via preliminare" e ha esortato i comitati di partito e il governo a tutti i livelli a svolgere attività di prevenzione e controllo senza alcun rilassamento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata