Coronavirus, picco mondiale di casi in un solo giorno in India: oltre 78mila

di scp

Nuova Delhi (India), 30 ago. (LaPresse/AP) - Oggi l'India ha registrato un nuovo record di casi di coronavirus, 78.761, il picco più alto al mondo in un solo giorno dall'inizio della pandemia, proprio quando il governo ha iniziato ad allentare le restrizioni per rilanciare l'economia e il governo ha annunciato la riapertura della metropolitana nella capitale Nuova Delhi. L'India ha oltre 3,5 milioni di contagi e il numero di casi in più rapida crescita di qualsiasi paese al mondo. Ha segnalato più di 75.000 infezioni per il quarto giorno consecutivo. È anche il terzo paese per numero di vittime, dopo gli Stati Uniti e il Brasile. L'India sta segnalando circa 1.000 morti per Covid-19 ogni giorno, per un totale di oltre 63.000 decessi.

