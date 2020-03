Coronavirus, Pence: Grand Princess dirottata verso porto non commerciale

di lcl

Milano, 7 mar. (LaPresse) - La nave da crociera Grand Princess, ora a largo della costa californiana, verrà dirottata verso un porto "non commerciale". Lo ha riferito il vice presidente degli Stati Uniti Mike Pence.

Pence ha detto che i funzionari federali hanno lavorato 24 ore su 24 con le autorità della California per portare la nave, con oltre 3.500 a bordo, in un porto non commerciale nel fine settimana. "Quelli che dovranno essere messi in quarantena verranno messi in quarantena. Coloro che avranno bisogno di assistenza medica la riceveranno", ha detto Pence.

