Coronavirus, Pechino: Oltre 400 cinesi tornati dall'Italia

di mrc/lrs

Milano, 7 feb. (LaPresse) - "Al 7 febbraio, oltre 400 cittadini cinesi bloccati sono tornati in Cina dall'Italia tramite Sichuan Airlines. Non c'è posto migliore che a casa per festeggiare il Festival delle Lanterne!". Lo riporta il profilo Twitter ufficiale del portavoce del ministero degli Esteri di Pechino.

