Coronavirus, partito aereo dalla Turchia con materiale medico per l'Italia

di scp

Ankara (Turchia), 1 apr. (LaPresse/AP) - La Turchia ha inviato un carico di mascherine, tute e disinfettanti in Italia e Spagna come aiuto per combattere l'epidemia di coronavirus. L'agenzia statale turca Anadolu ha riferito che un aereo militare che trasportava attrezzature mediche è decollato da una base vicino ad Ankara oggi. Il materiale è stato spedito in casse che mostravano - in italiano e spagnolo - le parole del poeta sufi del XIII secolo Jalaluddin Rumi: "C'è speranza dopo la disperazione e molti soli dopo l'oscurità".

