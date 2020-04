Coronavirus, Parlamento Ue dà via libera a recovery bond e Mes

di lcl

Milano, 17 apr. (LaPresse) - Il Parlamento europeo ha dato il via libera ai recovery bond, e all'utilizzo del Mes per affrontare la crisi economica generata dalla pandemia di Covid-19. Con 395 voti a favore, 171 contrari e 128 astenuti, il Parlamento ha votato a favore di una risoluzione non legislativa che "accoglie con favore le misure fiscali e il sostegno alla liquidità dell'Ue per affrontare la pandemia".

