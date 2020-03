Coronavirus, Parlamento Gb chiude una settimana prima di Pasqua

di mrc/vln

Torino, 25 mar. (LaPresse) - Il Parlamento britannico chiuderà una settimana in anticipo per Pasqua a causa dei timori per il coronavirus. Lo riferisce il Guardian specificando che Jacob Rees-Mogg, il capo della Camera dei Comuni, ha presentato una mozione. La sospensione anticipata avrà luogo solo dopo che la legislazione di emergenza sarà stata approvata anche dalla Camera dei Lord, conferendo al governo poteri straordinari a causa della pandemia.

