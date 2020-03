Coronavirus, Parlamento Gb chiude fino al 21 aprile

di azn

Torino, 25 mar. (LaPresse) - Il Parlamento britannico chiude fino al prossimo 21 aprile per contrastare la diffusione del coronavirus. Lo riporta l'edizione online della BBC. I parlamentari hanno votato per pianificare un ritorno al lavoro martedì 21 aprile per la legge sul bilancio. Secondo i programmi originali la Camera dei Comuni avrebbe dovuto chiudere la prossima settimana, in vista delle festività di Pasqua, ma la chiusura è stata anticipata di una settimana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata