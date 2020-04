Coronavirus, Papa dona kit a Gaza e ventilatori a Siria

di ect

Milano, 18 apr. (LaPresse) - La Congregazione per le Chiese Orientali, accogliendo l'invito di Papa Francesco di non lasciare soli i sofferenti, e tra questi i più poveri nell'affrontare l'emergenza mondiale causata dalla pandemia Covid-19, ha istituito il Fondo Emergenza CEC (Congregation for the Eastern Churches). Nel concreto, a nome del Papa sono stati donati 10 ventilatori polmonari in Siria e 3 ventilatori polmonari a Gerusalemme, oltre all'acquisto di kit diagnostici per Gaza e a contributi per l'ospedale Holy Family di Betlemme.

