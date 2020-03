Coronavirus, Onu: Rischio disordini e conflitti rafforzati

di scp

New York (New York, Usa), 31 mar. (LaPresse/AP) - Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha avvertito, in occasione del lancio di un rapporto sugli impatti socioeconomici di Covid-19, che c'è il rischio che la combinazione della malattia e del suo impatto economico contribuiranno a "maggiore instabilità, disordini e conflitti rafforzati". Guterres ha annunciato l'istituzione di un fondo, Covid-19 Response and Recovery Fund, per sostenere gli sforzi nei paesi a basso e medio reddito, con l'obiettivo di consentire rapidamente ai governi di affrontare la crisi e promuovere la ripresa.

