Coronavirus, Onu: Leader mondiali non andranno a Ny per Assemblea

di lcl

Nazioni Unite, 9 giu. (LaPresse/AP) - Il presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha annunciato che i leader mondiali, per la prima volta nella storia dei 75 anni delle Nazioni Unite, non si recheranno a New York per il loro incontro annuale alla fine di settembre a causa della pandemia di Covid -19.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata