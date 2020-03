Coronavirus, Onu: Crisi più grande da II guerra mondiale, recessione senza paralleli

di scp

New York (New York, Usa), 31 mar. (LaPresse/AP) - Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha avvertito che con il coronavirus il mondo sta affrontando la crisi più impegnativa dalla Seconda guerra mondiale, affrontando una pandemia che minaccia persone in ogni paese che porterà una recessione "che probabilmente non ha paralleli nel recente passato".

