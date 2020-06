Coronavirus, Onu: Cina ha inasprito censura durante pandemia

di lcl

Milano, 3 giu. (LaPresse) - L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet ha espresso allarme per il blocco della libertà di espressione in alcune parti dell'Asia e del Pacifico durante la pandemia di Covid-19. Nel mirino dell'Onu compare anche la Cina. Bachelet ha affermato che la pandemia ha visto un ulteriore inasprimento della censura in diversi Paesi, insieme all'arresto e alla detenzione arbitraria di persone critiche nei confronti della risposta data dai propri governi o per la semplice condivisione di informazioni o opinioni sul tema.

