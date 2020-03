Coronavirus, Onu: Basta giochi politici, agire insieme

di scp

New York (New York, Usa), 31 mar. (LaPresse/AP) - Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha chiesto una risposta globale più forte ed efficace alla pandemia di coronavirus e alla devastazione sociale ed economica che sta causando Covid-19. Ha sottolineato che ciò sarà possibile solo "se tutti agiscono insieme e se dimentichiamo i giochi politici e comprendiamo che è in gioco l'umanità".

