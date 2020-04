Coronavirus, Onu approva risoluzione: Cooperazione internazionale

di mrc/vln

New York (New York, Usa) 3 apr. (LaPresse/AP) - L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato all'unanimità una risoluzione che riconosce "gli effetti senza precedenti" della pandemia da coronavirus e chiede "una cooperazione internazionale intensificata per contenere, mitigare e sconfiggere" il Covid-19. La risoluzione riconosce anche il "grave danno del coronavirus per le società e le economie, nonché per i viaggi e il commercio globali, e l'impatto devastante sul sostentamento delle persone" e che "i più poveri e i più vulnerabili sono i più colpiti".

