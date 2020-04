Coronavirus, Oms: Uso mascherine diventerà la norma

di lcl

Milano, 13 apr. (LaPresse) - L'utilizzo della mascherina protettiva "diventerà la norma", "dobbiamo adattarci a questa nuova realtà". Lo ha detto l'esperto dell'Oms David Nabarro, intervistato alla Bbc. "Non sappiamo quando questo virus andrà via, se le persone guarite sono immuni da un nuovo contagio e quando avremo un vaccino", ha sottolineato Nabarro, per fermarlo "bisogna interrompere rapidamente la trasmissione".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata