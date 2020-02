Coronavirus, Oms: Tutti gli Stati condividano informazioni dettagliate

di scp

Milano, 4 feb. (LaPresse) - "Chiedo a tutti gli Stati membri di condividere informazioni dettagliate con l'Oms, compresi gravità epidemiologica, gravità clinica e risultati di studi e indagini di comunità. Questa è la responsabilità di tutti i paesi ai sensi dei regolamenti sanitari internazionali". Così il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Senza dati migliori, è molto difficile per noi valutare come si sta evolvendo l'epidemia o quale impatto potrebbe avere e garantire che stiamo fornendo le raccomandazioni più appropriate", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata