Coronavirus, Oms: Sud America è nuovo epicentro malattia

di mrc

Torino, 22 mag. (LaPresse) - "In un certo senso, il Sud America è diventato un nuovo epicentro per la malattia". Lo ha dichiarato Mike Ryan, direttore esecutivo del programma per le emergenze dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), citato dall'emittente Cnbc. "Abbiamo visto molti Paesi sudamericani con un numero crescente di casi e chiaramente c'è una preoccupazione in molti di quei Paesi, ma sicuramente il più colpito è il Brasile a questo punto", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata