Coronavirus, Oms su attacchi Trump: Abbiamo sempre agito con neutralità

di lcl

Milano, 8 apr. (LaPresse) - "Negli ultimi 100 giorni il nostro costante impegno è stato quello di servire tutte le persone del mondo con equità, obiettività e neutralità. E questo continuerà ad essere il nostro unico obiettivo nei giorni, nelle settimane e nei mesi a venire". Così il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus in conferenza stampa a Ginevra dopo le accuse rivolte all'Organizzazione dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha accusato l'agenzia dell'Onu di essere troppo centrata sulla Cina. "Non bisogna politicizzare il virus", ha aggiunto il direttore, "non dovremmo perdere tempo a puntare il dito, abbiamo bisogno di essere uniti".

