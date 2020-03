Coronavirus, Oms: Studio globale Solidarity su vaccini

di scp

Torino, 18 mar. (LaPresse) - "Il primo studio sui vaccini è iniziato, appena 60 giorni dopo la condivisione della sequenza genetica del coronavirus. Questo è un risultato incredibile. Lodiamo i ricercatori di tutto il mondo che si sono riuniti per valutare sistematicamente la terapia sperimentale". Così il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sull'emergenza coronavirus. "Molteplici piccoli test con metodi diversi potrebbero non darci le prove chiare e forti di cui abbiamo bisogno su quali trattamenti aiutano a salvare vite umane. Oms e partner stanno organizzando uno studio in molti paesi in cui alcuni di questi trattamenti non testati vengono confrontati tra loro", ha aggiunto, "questo ampio studio internazionale è progettato per generare i dati affidabili di cui abbiamo bisogno, per mostrare quali trattamenti sono i più efficaci. Abbiamo chiamato questo studio il processo Solidarity".

