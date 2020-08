Coronavirus, Oms: Speriamo di sconfiggere pandemia in meno di 2 anni

di lcl

Milano, 21 ago. (LaPresse) - Speriamo di riuscire a sconfiggere la pandemia di Covid-19 "in meno di due anni". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra. Le ondate precedenti, come la spagnola, "ci misero due anni per finire", rispetto ad allora abbiamo "lo svantaggio" di essere più connessi - con una maggiore circolazione del virus - ma il "vantaggio" di avere a disposizione "la tecnologia per fermare il virus".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata