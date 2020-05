Coronavirus, Oms sospende trattamento con idrossiclorochina

di mrc

Torino, 25 mag. (LaPresse) - L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha sospeso, in via momentanea, il trattamento con la idrossiclorochina per il coronavirus. "Il gruppo esecutivo ha attuato una pausa temporanea del trattamento con idrossiclorochina", mentre "i dati sono esaminati dal Comitato per il monitoraggio della sicurezza". Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

