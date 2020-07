Coronavirus, Oms: Ritiro Usa spiacevole, non è ciò che serve al mondo

di lcl

Milano, 8 lug. (LaPresse) - "Tutti i leader mondiali, tutte le nazioni del mondo devono lavorare insieme per far fronte al Covid-19. Avere gli Stati Uniti - che si ritirano - non è ciò di cui il mondo ha bisogno". Così David Nabarro, inviato speciale dell'Organizzazione mondiale della sanità per il Covid-19, alla Bbc ha commentato la decisione degli Usa di ritirarsi dall'Oms. "Abbiamo ancora molto da scoprire sul Covid-19 e su come affrontarlo - ed è davvero spiacevole che il Paese più importante, in termini di dimensioni del budget dell'Oms, abbia deciso di ritirarsi", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata