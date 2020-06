Coronavirus, Oms: Record di oltre 136mila casi in 24 ore

di lcl

Milano, 8 giu. (LaPresse) - "Sebbene la situazione in Europa stia migliorando, a livello globale sta peggiorando. Più di 100.000 casi sono stati segnalati in 9 degli ultimi 10 giorni. Ieri sono stati segnalati oltre 136.000 casi, il massimo registrato finora in un solo giorno". Lo ha detto nel corso del consueto briefing con la stampa il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

