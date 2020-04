Coronavirus, Oms: Può ripresentarsi se restrizioni revocate troppo presto

di scp

Torino, 3 apr. (LaPresse) - "Se i paesi si affrettano a revocare rapidamente le restrizioni, il coronavirus potrebbe ripresentarsi e l'impatto economico potrebbe essere più grave e prolungato. Il finanziamento della risposta sanitaria è un investimento essenziale non solo per salvare vite umane, ma per la ripresa sociale ed economica a più lungo termine". Così il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

