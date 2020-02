Coronavirus, Oms: Preoccupati per casi fuori dalla Cina senza legame chiaro

di scp

Milano, 21 feb. (LaPresse) - "Anche se il numero totale di casi di covid19 fuori dalla Cina rimane relativamente basso, siamo preoccupati per il numero di casi senza un chiaro legame epidemiologico, come la storia dei viaggi in Cina o contatti con un caso confermato". Così Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms.

