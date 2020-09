Coronavirus, Oms: Nuovo record di casi, 307.930 in un giorno

di lrs

Milano, 13 set. (LaPresse) - Sono 307.930 i casi confermati in un giorno, a livello globale, secondo i calcoli dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Non si era mai registrato un dato così alto dall'inizio della pandemia. E sono 5.537 i decessi in 24 ore per un totale di 917.417. Il numero complessivo dei casi confermati, invece, è di 28.637.952.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata