Coronavirus, Oms non raccomanda uso guanti: meglio disinfettare mani

di lcl

Milano, 8 giu. (LaPresse) - "L'Oms non raccomanda l'uso di guanti" per contenere la diffusione del Covid-19. "L'uso di guanti può aumentare il rischio di infezione, dal momento che può portare ad una auto-contaminazione o a una trasmissione ad altri quando si toccano le superfici contaminate e quindi il viso", si legge sul sito dell'Oms nella sezione dedicata alle domande e risposte sull'uso delle mascherine e dei guanti. "Pertanto, in luoghi pubblici come supermercati, oltre al distanziamento fisico, l'Oms raccomanda l'installazione di dispenser di disinfettante per le mani all'ingresso e all'uscita", scrive l'agenzia Onu, "Migliorando ampiamente le pratiche di igiene delle mani, i paesi possono aiutare a prevenire la diffusione del Covid-19".

