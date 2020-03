Coronavirus, Oms: Non è influenza, virus con caratteristiche uniche

di scp

Milano, 3 mar. (LaPresse) - "Questo coronavirus non è Sars, non è Mers e non è influenza. È un virus unico con caratteristiche uniche. Sia il Covid19 e che l'influenza causano malattie respiratorie e si diffondono allo stesso modo, attraverso piccole goccioline di fluidi dal naso e dalla bocca di chi è malato". Così il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a proposito dell'epidemia di coronavirus.

