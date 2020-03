Coronavirus, Oms: Non ci sono prove che sparisca in estate

di lcl

Milano, 6 mar. (LaPresse) - "Non ci sono prove" che il coronavirus sparirà "in estate come un'influenza", affermarlo sarebbe "una falsa speranza". Lo ha detto il dottor Mike Ryan, direttore esecutivo dell'Oms nel consueto briefing di aggiornamento sull'epidemia di coronavirus con la stampa a Ginevra.

