Coronavirus, Oms: Nome ufficiale è COVID-19

di lcl/scp

Milano, 11 feb. (LaPresse) - "Abbiamo un nome" per il nuovo coronavirus, è 'COVID-19'. Lo ha detto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus in un briefing di aggiornamento con la stampa a Ginevra. "Avere un nome è importante per impedire l'uso di altri nomi, che possono essere inaccurati o stigmatizzanti. Ci fornisce anche un formato standard da utilizzare per eventuali futuri focolai di coronavirus", ha spiegato il direttore dell'Oms.

