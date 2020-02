Coronavirus, Oms: Mondo non è pronto a fronteggiare epidemia

di lcl

Milano, 25 feb. (LaPresse) - "Il mondo semplicemente non è pronto a far fronte" all'epidemia di coronavirus. Lo ha riferito il capo missione dell'Oms in Cina Bruce Aylward in conferenza stampa a Ginevra. Il dottor Aylward ha elogiato gli sforzi fatti dalla Cina per contenere il contagio. "Bisogna essere pronti a fermare la trasmissione, e bisogna farlo in fretta", ha aggiunto.

