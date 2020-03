Coronavirus, Oms: Mattarella ha indicato via da seguire, da Italia lezione al mondo

di scp

Torino, 28 mar. (LaPresse) - "Il presidente Mattarella ha parlato alla nazione con parole straordinarie, indicando all'Italia e all'Europa come procedere. Siamo a fianco dell'Italia che sta dando segnali positivi nella traiettoria dell'epidemia. E' una lezione per il mondo intero". Così il direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in un messaggio su Twitter in inglese e in italiano accompagnato dal video dell'intervento di ieri del presidente Sergio Mattarella.

