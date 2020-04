Coronavirus, Oms: Mascherine non sono alternativa a lockdown

di lcl

Milano, 13 apr. (LaPresse) - "Le mascherine non sono un'alternativa al lockdown", lo ha detto Mike Ryan, capo del programma di emergenza sanitaria dell'Oms. "C'è un'enorme pressione sulle persone per tornare al lavoro, per tornare a scuola per partecipare alla vita quotidiana" e "non vogliamo che le persone debbano fare scelte difficili - e in qualche modo pensare che indossare una maschera - sia lo stesso di stare a casa".

