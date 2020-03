Coronavirus, Oms lancia raccolta fondi

di mrc/gng

Torino, 13 mar. (LaPresse) - L'organizzazione mondiale della sanità lancia una raccolta fondi per il coronavirus. Lo ha riferito Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms. "Ora tutti possono contribuire", ha detto, specificando che "i fondi raccolti verranno utilizzati per coordinare la risposta, per acquistare mascherine, guanti, abiti e occhiali per operatori sanitari, acquistare test diagnostici, migliorare la sorveglianza e investire in ricerca e sviluppo".

