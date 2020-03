Coronavirus, Oms lancia messaggio ai giovani: Non siete invincibili

Torino, 20 mar. (LaPresse) - "Oggi ho un messaggio per i giovani: non siete invincibili. Questo coronavirus potrebbe mandarvi in ospedale per settimane o addirittura uccidervi". Lo ha riferito Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms. "Anche se non vi ammalate, le scelte che fate su dove andate potrebbero fare la differenza tra vita e morte per qualcun altro", ha aggiunto.

