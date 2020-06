Coronavirus, Oms invierà team in Cina per capire origine pandemia

Milano, 29 giu. (LaPresse) - L'Organizzazione mondiale della sanità invierà un team in Cina per capire meglio come è iniziata la pandemia. Lo ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, citato da Cnn, nel consueto briefing con la stampa a Ginevra.

