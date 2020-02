Coronavirus, Oms: Inviati 531mila mascherine e 250mila test

di scp

Milano, 4 feb. (LaPresse) - "L'Oms sta inviando 531.000 maschere, 350.000 paia di guanti, 40.000 respiratori e quasi 18.000 camici isolanti dai nostri magazzini di Dubai e Accra in 24 Stati e aggiungeremo altri paesi". Così il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Stiamo inviando 250.000 test a oltre 70 laboratori di riferimento in tutto il mondo per facilitare test più rapidi", ha aggiunto.

